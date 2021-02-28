Квят пошутил, что проведёт бой с чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят восхитился чемпионом мира по боксу во втором среднем весе Саулем Альваресом. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» гонщик выложил фото мексиканца и написал: «Что за машина» — отметив на кадре Альвареса.

После этого Квят выложил ещё одно фото в «сториз», на котором он запечатлён вместе с Альваресом.

«Следующий бой», — написал Квят, добавив к этому смеющийся эмодзи.

Напомним, Квят часто подчёркивает, что любит заниматься боксом. Ранее в Сеть попадали видеокадры, на которых Даниил отрабатывает бой с тенью даже в боксах «Альфа Таури». Ранее Даниил также выкладывал в интернет совместные фотографии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.