Квят пошутил, что проведёт бой с чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом
Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят восхитился чемпионом мира по боксу во втором среднем весе Саулем Альваресом. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» гонщик выложил фото мексиканца и написал: «Что за машина» — отметив на кадре Альвареса.
После этого Квят выложил ещё одно фото в «сториз», на котором он запечатлён вместе с Альваресом.
«Следующий бой», — написал Квят, добавив к этому смеющийся эмодзи.
Напомним, Квят часто подчёркивает, что любит заниматься боксом. Ранее в Сеть попадали видеокадры, на которых Даниил отрабатывает бой с тенью даже в боксах «Альфа Таури». Ранее Даниил также выкладывал в интернет совместные фотографии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
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