Перес: Ферстаппен обладает одним из самых больших природных талантов
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что его напарник Макс Ферстаппен один из самых одарённых гонщиков Формулы-1.
«Макс — огромный талант. Не могу дождаться момента, когда начну работать вместе с ним. Вы можете видеть, что он обладает одним из самых больших природных талантов. Он силён и с технической точки зрения. Так что мы ждём момента, когда можно будет сесть в машины и начать борьбу, чтобы завоевать для команды как можно больше очков», — приводит слова мексиканца Grandprix247.
Напомним, Ферстаппен и Перес проведут первый совместный сезон. Серхио Перес минувший сезон провёл в составе «Рейсинг Пойнт». В австрийской команде он заменил Александера Албона, который остался в «Ред Булл» в роли резервиста.
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
21:02
-
19:59
-
18:48
-
18:00
-
16:39
-
15:52
-
14:53
-
13:42
-
11:54
-
10:53
-
09:55
-
00:51
- 27 февраля 2021
-
23:29
-
22:13
-
22:00
-
21:35
-
21:08
-
19:33
-
18:50
-
17:49
-
16:44
-
15:51
-
14:57
-
13:58
-
12:39
-
10:56
-
09:56
-
01:18
-
00:30
- 26 февраля 2021
-
22:23
-
21:16
-
20:40
-
19:59
-
18:51
-
17:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам