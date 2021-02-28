Перес: Ферстаппен обладает одним из самых больших природных талантов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что его напарник Макс Ферстаппен один из самых одарённых гонщиков Формулы-1.

«Макс — огромный талант. Не могу дождаться момента, когда начну работать вместе с ним. Вы можете видеть, что он обладает одним из самых больших природных талантов. Он силён и с технической точки зрения. Так что мы ждём момента, когда можно будет сесть в машины и начать борьбу, чтобы завоевать для команды как можно больше очков», — приводит слова мексиканца Grandprix247.

Напомним, Ферстаппен и Перес проведут первый совместный сезон. Серхио Перес минувший сезон провёл в составе «Рейсинг Пойнт». В австрийской команде он заменил Александера Албона, который остался в «Ред Булл» в роли резервиста.