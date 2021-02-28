Тост не верит, что результаты Мика Шумахера в младших сериях были подстроены

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не верит, что результаты новобранца Ф-1, пилота «Хааса» Мика Шумахера были подстроены в младших сериях. Такая теория в болельщицкой среде появилась после 2018 года, когда молодой немец резко прибавил во второй половине сезона Формулы-3 и завоевал титул.

«Были гонки в дождливых условиях, то есть в условиях, когда мощь мотора не имеет ключевого значения, и он в них побеждал.

То же самое говорили и об Айртоне Сенне, когда он выступал в младших сериях. Говорили, что демонстрировать уровень его выступлений можно было лишь на запрещённой резине. Но теории заговора оказались ложными, так же как и с Миком Шумахером. Мик провёл несколько потрясающих гонок. Убеждён, что он будет очень успешен в Формуле-1", — приводит слова Тоста GPblog.