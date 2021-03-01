Тост: конечно, у Цуноды будут аварии

Глава «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что ждёт от новобранца Формулы-1 Юки Цуноды быстрого прогресса, но отметил, что аварии станут неизбежной частью процесса его обучения.

«Мы ожидаем, что кривая его обучения будет достаточно крутой, так что он быстро достигнет высокого уровня скорости. Конечно, у него будут какие-то аварии, такова часть процесса развития. Но у него экстраординарный уровень контроля машины, его сила заключается в торможении и скорости в поворотах. Если он продолжит обучаться так, как это было в Имоле и Абу-Даби, уверен, что увидим в его исполнении фантастические гонки», — приводит слова функционера Planet F1.

Напомним, Цунода в составе итальянской команды заменил Даниила Квята.