Ферстаппен лишился первого механика перед началом сезона

Ли Стивенсон, механик, работавший на протяжении нескольких лет с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», перешёл на новую должность в команде. Таким образом, пилот из Нидерландов в новом сезоне будет работать с кем-то другим.
Стивенсон сам сообщил о переходе на новую работу в «Ред Булл».
«10 побед, 3 поула, 42 подиума. Никогда даже не мечтал о столь успешном приключении с лучшим пилотом Формулы-1! Жаль, что мы так и не выиграли чемпионат, но он обязательно сделает это! Моё путешествие в качестве первого механика болида подошло к концу, я перехожу на новую должность в команде. Не мог упустить такую возможность», — написал Стивенсон в своём «инстаграме».
Новая должность Стивенсона пока неизвестна. Также непонятно, кого команда теперь назначит первым механиком болида Макса.
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