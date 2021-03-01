Чемпионка W Series Чедвик останется пилотом по развитию «Уильямс»

Пресс-служба «Уильямса» сообщила, что чемпионка женской W Series Джейми Чедвик в новом сезоне продолжит сотрудничество с командой в качестве пилота по развитию.
Британка присоединилась к «Уильямсу» в 2019 году. Ожидается, что в новом сезоне она будет больше работать на симуляторе в Гроуве. Также она продолжит выполнять обязанности во время Гран-при и на заводе команды. Помимо этого 22-летняя Чедвик будет принимать участие в маркетинговых и рекламных проектах.
Ранее сообщалось, что Чедвик получила финансовую поддержку от руководителя компании Rodin Cars Дэвида Дикера и с августа начнёт выступать в региональной Формуле-3 в составе итальянской команды Prema.
Пилотесса рассчитывает впоследствии перейти в международные Формулу-3 и Формулу-2 и «пробиться в Формулу-1 к 2023-2024 годам».
Компания Дикера занимается производством доступных гоночных автомобилей, и он рассчитывает на обратную связь от Чедвик, которая тестировала продукцию компании в марте. Австралиец является мультимиллионером и заработал состояние в IT-индустрии.
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