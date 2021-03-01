Попов: Мик Шумахер попал под раздачу на ровном месте

Известный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о ситуации, которая возникла с пилотом «Хааса» Миком Шумахером. Сына легендарного Михаэля Шумахера раскритиковали многие пользователи после того, как он отказался комментировать борьбу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с расизмом. Среди читателей «Твиттера» находились и такие, которые предлагали уволить Мика из «Хааса».

«Под раздачу попал даже Мик Шумахер. Казалось бы, парень только дебютирует, ничего никому плохого не сделал. Но находятся люди, которые везде находят полемику. Только он начал знакомиться с командой, самые волнительные для новичка дни и тут же попал под раздачу на ровном месте. Ничего не сделал», — сказал Попов на своём YouTube-канале.