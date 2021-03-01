«Хаас» не будет работать над развитием болида 2021 года после тестов в Бахрейне

Руководства «Хааса» решило не дорабатывать болид 2021 года после предсезонных тестов, которые пройдут в Бахрейне. Вместо этого команда задействует ресурсы для создания конкурентоспособной машины на сезон 2022 года.

При этом в «Хаасе» осознают, что данный подход несёт определённые риски. Тем не менее, было решено следовать данной стратегии.

«Да, мы идём на риск, но он необходим, с ним нужно жить. Нам нужно видеть общую картину в средне- и долгосрочной перспективе. Если мы будем думать только о краткосрочной перспективе, то в 2022 году возникнет вопрос, почему мы не занималась машиной раньше. Догонять других с введением ограничении на аэродинамику и потолка расходов. Нас ждёт довольно тяжёлый сезон, мы к этому приготовились.

Наша цель — адаптировать к Формуле-1 Мика Шумахера и Никиту Мазепина. Я буду считать успехом, если к концу сезона мы будем полностью готовы к следующему. В 2022 году мы уже не будем говорить, что у нас в команде новички, которым нужно учиться», — цитирует руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера Motorsport.