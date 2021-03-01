Алонсо обратился к болельщикам в преддверии презентации нового болида «Альпин»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо обратился к болельщикам в преддверии презентации команды «Альпин». Напомним, Алонсо не сможет присутствовать на презентации нового болида своей команды, которая запланирована на 2 марта.



«Привет всем. Как вы знаете, я не буду присутствовать на презентации команды во вторник в Великобритании. Не так просто путшествовать между Швейцарией и Великобританией, но, в любом случае, я буду следить за событием, как и остальные. Не могу дождаться момента, когда мы покажем вам машину, новые света, гоночные комбинезоны. Я в предвкушении. Скоро увидимся!», — сказал Фернандо Алонсо на видео, опубликованном в официальном «твиттере» команды «Альпин».

Напомним, Фернандо Алонсо не так давно стал участником ДТП. Его велосипед столкнулся с автомобилем. В результате спортсмен получил серьёзные травмы лица, в том числе перелом челюсти. Фернандо пришлось перенести операцию.