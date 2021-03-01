Мазепин впервые прокомментировал скандал со своим участием в интервью журналистам

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал скандальный инцидент, случившийся в декабре 2020 года. Мазепин заявил, что у болельщиков есть право выражать недовольство, запуская акцию #WeSayNoToMazepin.
«Прежде всего важно отметить, что моё поведение в декабрьском инциденте было некорректным. Я в полной мере несу эту ответственность. Для меня это стало уроком, я могу уверенно сказать, что стал гораздо лучше разбираться в этом вопросе. Так что какой-то позитивный момент во всём случившемся всё-таки есть.
Я понимаю чувства болельщиков, и у них есть полное право. Я вёл себя некорректно. Я не горжусь тем, что сделал. Но сейчас важно прогрессировать. Люди, которые знают меня в течение этого года, знают, кто я на самом деле. Нелегко притворяться и обманывать людей, я бы в любом случае не стал этого делать. Вне трассы я буду оставаться собой, как и всегда. У меня бывают взлёты и падения, неудачные моменты, но это жизнь. Думаю, что за пилота должны говорить его выступления на трассе.
Я считаю себя хорошим гонщиком, быстрым гонщиком. Жду вызова, чтобы показать людям, что на самом деле я — хороший гонщик. Возможно, это изменит их отношение ко мне», — приводит слова Никиты Мазепина ESPN.
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