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«Уильямс» не примет участия в шинных тестах в 2021 году

«Уильямс» не примет участия в шинных тестах в 2021 году
Авто / Формула-1 0
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Стал известен график шинных тестов на сезон-2021 Формулы-1. Расписание было опубликовано пресс-службой «Пирелли».

В тестах 18-дюймовых шин для сезона 2022 года примут участие девять команд — среди участников испытаний отсутствует команда «Уильямс».

График шинных тестов «Пирелли» на 2021 год

22 февраля — Херес. «Феррари», слики
23-24 февраля — Херес. «Феррари», дождевые
30 марта — 1 апреля — Бахрейн. «Феррари» и «Альпин», слики
20-21 апреля — Имола. «Мерседес», слики
11–12 мая — Барселона. «Альпин», «Ред Булл», «Альфа Ромео», слики
25–26 мая — Поль-Рикар. «Мерседес», дождевые
6–7 июля — Шпильберг. «Альфа Таури», слики
20–21 июля — Сильверстоун. «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Хаас», слики
3–4 августа — «Хунгароринг». «Мерседес», «Макларен», «Феррари», слики
15–16 сентября — «Маньи-Кур». «Альпин», дождевые.

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