«Уильямс» не примет участия в шинных тестах в 2021 году

Стал известен график шинных тестов на сезон-2021 Формулы-1. Расписание было опубликовано пресс-службой «Пирелли».



В тестах 18-дюймовых шин для сезона 2022 года примут участие девять команд — среди участников испытаний отсутствует команда «Уильямс».



График шинных тестов «Пирелли» на 2021 год



22 февраля — Херес. «Феррари», слики

23-24 февраля — Херес. «Феррари», дождевые

30 марта — 1 апреля — Бахрейн. «Феррари» и «Альпин», слики

20-21 апреля — Имола. «Мерседес», слики

11–12 мая — Барселона. «Альпин», «Ред Булл», «Альфа Ромео», слики

25–26 мая — Поль-Рикар. «Мерседес», дождевые

6–7 июля — Шпильберг. «Альфа Таури», слики

20–21 июля — Сильверстоун. «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Хаас», слики

3–4 августа — «Хунгароринг». «Мерседес», «Макларен», «Феррари», слики

15–16 сентября — «Маньи-Кур». «Альпин», дождевые.