Зафнауэр: в первый день Феттель принёс в качестве подарка хлеб, который сам испёк

Руководитель «Астон Мартина» Отмар Зафнауэр рассказал о подготовке к новому сезону новичка команды Себастьяна Феттеля, который ранее выступал за «Феррари». По словам Зафнауэра, четырёхкратный чемпион мира не утратил жажду побеждать.
«Он работает невероятно упорно. Я вижу, что он предельно мотивировано. Но я не думаю, что его мотивации хватит, чтобы ответить критикам. Просто я говорю о его настрое.
Уверен, что напарник Феттеля, да и все мы в команде получил дополнительный заряд энергии от того, что теперь с нами будет работать столь титулованный человек.
Когда он пришёл в команду, принёс с собой хлеб, который сам испёк. Он мог купить конфеты или цветы, но нет, это не в его характере. Он действительно принёс хлеб, который сам испёк. Пока что он очень-очень здорово вписывается в команду», — цитирует Зафнауэра Reuters.
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