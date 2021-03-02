Коронель: Алонсо – сенсация нового сезона? Только в ваших мечтах!

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о перспективах пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в новом сезоне. Испанский гонщик возвращается в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. Многие болельщики связывают большие надежды с возвращением Алонсо. Но Коронель не считает, что испанец сможет добиться каких-либо успехов.

«Алонсо — сенсация нового сезона? Только в ваших мечтах! Если он чего-то добьётся, то это будет против законов природы. Когда уходишь из Формулы-1, уже всё, ты закончен. А он ушёл ещё два года назад. Сегодня молодые ребята более агрессивны и опасны.

Алонсо — боец, это правда. Но ему уже почти 40 лет. Мечтать нужно по ночам, когда закрываешь глаза и видишь сны», — цитирует Коронеля Formule1.nl.