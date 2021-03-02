Появились первые фотографии нового болида «Мерседеса»: нос, вид сзади и «плавник»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала первые «тизерные» изображения нового болида команды W12, который Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон будут использовать в сезоне-2021 чемпионата мира. Сначала «Мерседес» опубликовал в сториз своего инстаграм-аккаунта фотографию носа новинки, в целом напоминающего прошлогодний, а затем Боттас сделал «селфи» с автомобилем. На фотографии, сделанной Боттасом, видно, что болид в целом сохранил прошлогоднюю чёрную ливрею. Также можно отметить заднюю часть автомобиля, которая могла стать ещё уже.
Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1
Первые полноценные рендеры автомобиля будут опубликованы в 13:30 по московскому времени. В 14:00 пройдёт официальная онлайн-презентация болида с участием пилотов и Тото Вольфа.
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