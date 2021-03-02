«Феррари Тренто» станет официальным шампанским Формулы-1 в новом сезоне

Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что в новом сезоне официальным шампанским «Королевских гонок» будет «Феррари Тренто». Это шампанское будет использоваться во время церемоний награждения и других официальных мероприятий.
Стороны подписали контракт на три года. Шампанское производится в итальянских Альпах в Трентино. Эта марка шампанского относится к сегменту «премиум».
Новый сезон в Формуле-1 стартует уже 28 марта. Первый этап будет проходить в Бахрейне. В этом сезоне календарь включает 23 этапа.
«Мы очень рады, что «Феррари Тренто» стала нашим партнёром. Более 100 лет насчитывает история «Феррари Тренто». С помощью этого шампанского будут праздноваться главные успехи в Формуле-1. И мы очень рады нашему сотрудничеству, хотим создать незабываемую атмосферу для участников и фанатов», — сказал президент Формулы-1 Стефано Доменикали.
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