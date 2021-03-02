В «Мерседесе» решили проблемы с надёжностью мотора и обещают «шаг вперёд»

Главный моторист «Мерседеса» Хайвель Томас рассказал, как он с коллегами доработал силовую установку немцев перед сезоном-2021 Формулы-1.
«Мы выявили для тебя три главные области, над которыми работали. Во-первых, мы продолжили развивать технологию силового блока. Это постоянный процесс, и мы чувствуем, что смогли сделать ещё один шаг вперёд. Вторая область — надёжность. В прошлом году мы обнаружили некоторые проблемы с дизайном, так что мы изучили их и внедрили ряд изменений. И также у нас есть ряд абсолютно новых инноваций, которые впервые будут использоваться в силовом блоке. Это особенно непросто, потому что прошлый сезон закончился очень поздно, так что зимняя пауза была меньше чем обычно, у нас было меньше времени на подготовку», — приводит слова Томаса пресс-служба «Мерседеса».
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