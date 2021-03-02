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Хэмилтон объяснил, почему заключил контракт с «Мерседесом» лишь на один год

Хэмилтон объяснил, почему заключил контракт с «Мерседесом» лишь на один год
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, почему его новый контракт с командой рассчитан лишь на один сезон. Хэмилтон и его команда заключили новое соглашение уже в 2021 году.

«Во-первых, я в таком удачном положении, когда уже добился почти всего, что мог, и поэтому мне не надо планировать слишком надолго. Мы решили договориться на один год, а дальше можем обсудить дальнейшее сотрудничество. Главный приоритет — 2021 год. Прежде мы думали только о борьбе за титул, но в прошлом году было много обсуждений насчёт равенства, инклюзивности… Важно этого добиться. Ну а все ребята в нашей команде в конечном счёте всегда думают о том, как победить», — заявил Хэмилтон на презентации «Мерседеса».

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