Вольф: у «Мерседеса» два очень сильных пилота, они оба голодны до побед

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф во время презентации болида на новый сезон рассказал о главном преимуществе команды.
«Я думаю, что стабильность, которая была у нас в последние годы, является важной сильной стороной и преимуществом. Также в последние годы мы видели, что состав пилотов приносит хорошие результаты. У нас есть два очень сильных пилота, у которых сложились профессиональные рабочие взаимоотношения. Они оба голодны до побед и хотят побыстрее вновь выйти на трассу. Мы все с нетерпением ждём, когда они окажутся за рулём нового болида и покажут себя», — цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
«Мерседес» сохранил чёрную ливрею, но добавил множество логотипов подразделения «Мерседеса» AMG. Также в команде отказались от нанесения маленьких звёзд, кроме одной красной звёзды в память о легендарном пилоте Ники Лауде.
В новом сезоне боевыми пилотами команды останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
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