Лимит бюджетов вынудит «Мерседес» реже обновлять машину

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как на работу команды повлияет введение лимита на бюджеты. В соответствии с финансовым регламентом Формулы-1, каждая команда сможет потратить в сезоне-2021 только 145 миллионов долларов, в то время как прежде расходы команд никак не ограничивались. По словам Эллисона, новое правило скажется на развитии болида.
«Мы постараемся сохранить ту скорость, с которой изучаем, как сделать машину быстрее, но лимит неизбежно поменяет интервалы между обновлениями. Нам придётся ждать дольше и комбинировать новинки в более крупные обновления, прежде чем мы потратим деньги на их изготовление — чтобы удостовериться, что мы не потратим все деньги на развитие слишком рано в ходе сезона», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».
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