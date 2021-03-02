Источник: Квят может стать резервным пилотом «Альпин»

Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в составе французской команды Формулы-1 «Альпин» (бывшая «Рено»). По данным твиттер-аккаунта Alpine F1 Updates, Квят может стать резервным пилотом заводского коллектива.



«Как много из вас могли предположить, что Даниил Квят — третий гонщик «Альпин»?» — написал автор аккаунта в день презентации нового болида команды A521. В ответ на вопросы пользователей автор подтвердил, что это реальная информация.



Презентация «Альпин» начнётся сегодня в 18:00 по мск, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.



В 2020 году резервным пилотом «Рено» являлся другой гонщик из России — Сергей Сироткин. У молодых пилотов «Альпин» Чжоу Гуаньюя, Кристиана Лундгора и Оскара Пиастри на данный момент не хватает баллов для получения суперлицензии Формулы-1, так что в случае необходимости они не смогут заменить Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.