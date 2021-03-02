Источник: Квят может стать резервным пилотом «Альпин»

Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в составе французской команды Формулы-1 «Альпин» (бывшая «Рено»). По данным твиттер-аккаунта Alpine F1 Updates, Квят может стать резервным пилотом заводского коллектива.
«Как много из вас могли предположить, что Даниил Квят — третий гонщик «Альпин»?» — написал автор аккаунта в день презентации нового болида команды A521. В ответ на вопросы пользователей автор подтвердил, что это реальная информация.
Презентация «Альпин» начнётся сегодня в 18:00 по мск, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
В 2020 году резервным пилотом «Рено» являлся другой гонщик из России — Сергей Сироткин. У молодых пилотов «Альпин» Чжоу Гуаньюя, Кристиана Лундгора и Оскара Пиастри на данный момент не хватает баллов для получения суперлицензии Формулы-1, так что в случае необходимости они не смогут заменить Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.
- 2 марта 2021
-
15:37
-
15:35
-
15:17
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:34
-
14:18
-
13:36
-
12:38
-
12:20
-
11:49
-
10:51
-
10:28
-
09:35
-
00:45
-
00:03
- 1 марта 2021
-
22:50
-
21:23
-
20:37
-
18:53
-
17:53
-
16:23
-
15:26
-
14:31
-
14:01
-
12:14
-
11:10
-
10:30
-
10:05
-
09:41
-
01:14
-
00:16
- 28 февраля 2021
-
22:56
-
21:02