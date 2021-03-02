«Альпин» представила болид А521 на сезон-2021 Формулы-1. У него синяя ливрея

Французская команда «Альпин» представила болид А521 на новый сезон Формулы-1. Его официальная презентация прошла сегодня, 2 марта. Автомобиль получил преимущественно синюю ливрею взамен чёрной, которая использовалась в межсезонье как промежуточная и получила неофициальное название «зимняя».



Напомним, сезон-2021 станет первым, в котором команда из Энстоуна получит название «Альпин», ранее она выступала под брендом «Рено». Минувший чемпионат стал для команды одним из лучших за последние годы. Пилоты «Рено» трижды взбирались на подиум. Тем не менее, вслед за ребрендингом произошла и смена руководства. Новым боссом команды вместо Сириля Абитебуля стал Давиде Бривио. Боевыми пилотами «Альпин» станут Эстебан Окон и Фернандо Алонсо.

Квят — резервный пилот «Альпин»! Французы представили новый болид. LIVE Даже без Алонсо будет интересно. Какой окажется ливрея команды и правда ли будет Квят? Начало в 18:00 мск.