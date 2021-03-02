Квят прокомментировал подписание контракта с «Альпин»

Новый резервист команды «Альпин» Даниил Квят поделился впечатлениями от подписания контракта с командой, отметив, что сделает всё для того, чтобы она продолжала своё развитие.

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин». Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается, и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию.

Я постараюсь использовать свой опыт как на трассе, так и вне её, чтобы помочь в разработке A521 и будущих автомобилей. Резервный пилот должен сохранять форму, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях», — приводит слова Квята пресс-служба «Альпин».