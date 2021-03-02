В «Альпин» подтвердили, что Алонсо выступит на тестах в Бахрейне

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси подтвердил, что Фернандо Алонсо примет участие в тестах Формулы-1 в Бахрейне, несмотря на заработанный не так давно перелом челюсти.
«У Фернандо всё хорошо. Очевидно, что он стал участником серьёзной аварии. Подобные ДТП редко обходятся без серьёзных последствий, но ему повезло, и в итоге пострадала только челюсть. Помимо необходимой операции и ухода за челюстью, у него всё в полном порядке. Фернандо в форме. Он полностью в рабочем состоянии, мы даже удивлены, что он так быстро выздоровел. Почти сразу после инцидента он подтвердил, что он приедет в Бахрейн.
Его врачи подтвердили это, и, похоже, это правда, потому что он полностью здоров и мы ждём его в болиде на следующей неделе», — приводит слова Росси GPFans.
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