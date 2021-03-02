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Первые фото Квята в составе его новой команды Ф-1. И первые изображения болида «Альпин»

Даниил Квят стал резервным пилотом «Альпин»
Первые фото Квята в составе его новой команды Ф-1. И первые изображения болида «Альпин»
Авто / Формула-1 0
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2 марта французская команда «Альпин» объявила о том, что российский экс-пилот «Ред Булл» и «Торо Россо»/«Альфа Таури» Даниил Квят станет их резервистом в новом сезоне.

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин». Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается, и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию.

Я постараюсь использовать свой опыт как на трассе, так и вне её, чтобы помочь в разработке A521 и будущих автомобилей. Резервный пилот должен сохранять форму, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях», — приводит слова Квята пресс-служба «Альпин».

Кроме того, на презентации был показан новый болид «Альпин» А521. Автомобиль получил преимущественно синюю ливрею взамен чёрной, которая использовалась в межсезонье как промежуточная и получила неофициальное название «зимняя».

Лучшие фото с презентации — в фотоподборке «Чемпионата».

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