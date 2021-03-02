Первые фото Квята в составе его новой команды Ф-1. И первые изображения болида «Альпин»

2 марта французская команда «Альпин» объявила о том, что российский экс-пилот «Ред Булл» и «Торо Россо»/«Альфа Таури» Даниил Квят станет их резервистом в новом сезоне.
«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин». Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается, и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию.
Я постараюсь использовать свой опыт как на трассе, так и вне её, чтобы помочь в разработке A521 и будущих автомобилей. Резервный пилот должен сохранять форму, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях», — приводит слова Квята пресс-служба «Альпин».
Кроме того, на презентации был показан новый болид «Альпин» А521. Автомобиль получил преимущественно синюю ливрею взамен чёрной, которая использовалась в межсезонье как промежуточная и получила неофициальное название «зимняя».
Лучшие фото с презентации — в фотоподборке «Чемпионата».
- 2 марта 2021
-
21:32
-
21:15
-
20:34
-
20:10
-
19:50
-
19:24
-
18:55
-
18:39
-
18:13
-
16:23
-
15:37
-
15:35
-
15:17
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:34
-
14:18
-
13:36
-
12:38
-
12:20
-
11:49
-
10:51
-
10:28
-
09:35
-
00:45
-
00:03
- 1 марта 2021
-
22:50
-
21:23
-
20:37
-
18:53
-
17:53
-
16:23
-
15:26
-
14:31