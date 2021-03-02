Алексей Попов: Квяту найдётся работа в «Альпин»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о получении Даниилом Квятом места в «Альпин» в качестве резервного пилота. По словам Попова, гонщик сможет помочь французской команде.

«Резервистом «Альпин» назвали Даниила Квята. О нём были сказаны добрые слова. Я думаю, что работа ему найдётся. Не в том смысле, что он обязательно выйдет на замену, а в том смысле, что он будет рядом с командой. Всё-таки он уже провёл очень много сезонов, трижды был на подиуме. Думаю, ему есть чем помочь и поделиться. Алонсо, конечно, опытнее. Но Окон, например, менее опытен, чем Даниил. Посмотрим, как там пойдёт», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Напомним, минувший сезон Квят провёл в качестве боевого пилота в «Альфа Таури».