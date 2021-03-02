Алексей Попов: Квяту найдётся работа в «Альпин»
Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о получении Даниилом Квятом места в «Альпин» в качестве резервного пилота. По словам Попова, гонщик сможет помочь французской команде.
«Резервистом «Альпин» назвали Даниила Квята. О нём были сказаны добрые слова. Я думаю, что работа ему найдётся. Не в том смысле, что он обязательно выйдет на замену, а в том смысле, что он будет рядом с командой. Всё-таки он уже провёл очень много сезонов, трижды был на подиуме. Думаю, ему есть чем помочь и поделиться. Алонсо, конечно, опытнее. Но Окон, например, менее опытен, чем Даниил. Посмотрим, как там пойдёт», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
Напомним, минувший сезон Квят провёл в качестве боевого пилота в «Альфа Таури».
Рекомендуем вам
- 2 марта 2021
-
21:32
-
21:15
-
20:34
-
20:10
-
19:50
-
19:24
-
18:55
-
18:39
-
18:13
-
16:23
-
15:37
-
15:35
-
15:17
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:34
-
14:18
-
13:36
-
12:38
-
12:20
-
11:49
-
10:51
-
10:28
-
09:35
-
00:45
-
00:03
- 1 марта 2021
-
22:50
-
21:23
-
20:37
-
18:53
-
17:53
-
16:23
-
15:26
-
14:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам