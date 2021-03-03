Вольф намекнул, что Хюлькенберг может стать резервистом «Мерседеса»
Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о немецком гонщике Нико Хюлькенберг, дав понять, что он может получить роль резервиста в команде.
«Мы все знаем, на что способе Нико. Он один из топ-пилотов, который почему-то не получил возможности выступать в топ-команде. Конечно, нам было бы интересно заполучить такой актив. Мы не против такого развития событий.
Вопрос даже не в том, когда будет принят решение по Хюлькенбергу. Вопрос в том, когда о нём будет объявлено", — приводит слова функционера Sky Germany.
Напомним, в минувшем сезоне у Хюлькенберга также не было статуса боевого пилота в Формуле-1, при этом он принял участие в трёх этапах чемпионата мира, заменяя гонщиков «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и Серхио Переса.
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