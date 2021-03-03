«Мерседес» не будет контактировать с другими пилотами до решения по Хэмилтону и Боттасу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что начнёт переговоры с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном намного раньше, чем в прошлом сезоне. Команда подтвердила продление контракта с Хэмилтоном лишь в феврале. Но у него пока нет контракта на 2022 год. Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что пилот команды Макс Ферстаппен будет первым выбором «Мерседеса» в случае ухода Хэмилтона. Но Вольф дал понять, что приоритет отдаётся именно британцу.
«Факт заключается в том, что мы вместе достигли огромных успехов, у нас отличные доверительные отношения. И мы в первую очередь будем вести переговоры с Льюисом на 2022 год.
В основе наших взаимоотношений всегда было взаимопонимание, мы прекрасно понимали, что хотим делать в будущем. И аналогичной будет наша позиция в переговорах.
Макс, безусловно, является выдающимся юным пилотом. Он будет на радаре всех команд в будущем. Но мы не будем заигрывать с другими пилотами, пока у нас не будет чёткого понимания ситуации с нашими гонщиками», — цитирует Вольфа Racefans.
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