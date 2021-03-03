Хэмилтон: обсудим в Бахрейне, нужно ли нам дальше преклонять колено перед гонками

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ещё не определился, преклонять ли колено в рамках борьбы с расизмом перед гонками в новом сезоне. Ожидается, что в новом сезоне в Формуле-1 будут запущены новые социальные кампании. Они заменят слоганы «Стоп расизму» и радужные символы в знак борьбы за права сексуальных меньшинств.

«Преклонение колена? Каждый должен сам принимать решение, как ему поступать. Это символический жест. Иногда он может иметь большое влияние. Мы пока не решили, будем ли продолжать преклонять колено в новом сезоне. Но я ожидаю, что мы обсудим этот вопрос со Стефано Доменикали в Бахрейне.

Преклонение колена — не самое важное, в любом случае. Важнее, чтобы предпринимались конкретные шаги. Посмотрим, какие действия мы сможем предпринять вместе. Важно сделать что-то более значимое, поэтому преклонение колена уже необязательно», — цитирует Хэмилтона De Telegraaf.