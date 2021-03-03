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Исполнительный директор «Альпин» рассказал, как будут называться спринтерские гонки в Ф-1

Исполнительный директор «Альпин» рассказал, как будут называться спринтерские гонки в Ф-1
Авто / Формула-1 0
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Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски рассказал о рабочем названии, которое в Формуле-1 будет использоваться для спринтерских гонок.

«Спринтерские гонки будут называться «суперквалификацией». Это будет очень интересным трёхдневным действом. Квалификация будет в пятницу, а затем гонки в субботу и воскресенье.

Мы будем выходить на трассу менее подготовленными перед квалификацией. Для фанатов это будет очень интересно, три дня классного экшена.

Иногда кажется, что мы зациклены на конкуренции друг с другом. Но мы зациклены на другом– на том, как сделать гонки более конкурентоспособными. Нам нужно создавать яркое шоу. Думаю, что спринты помогут в этом», — цитирует Будковски Racefans.

Формула-1 планирует провести три спринтерские гонки в сезоне-2021 — в Канаде, Италии и Бразилии.

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