Исполнительный директор «Альпин» рассказал, как будут называться спринтерские гонки в Ф-1

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски рассказал о рабочем названии, которое в Формуле-1 будет использоваться для спринтерских гонок.
«Спринтерские гонки будут называться «суперквалификацией». Это будет очень интересным трёхдневным действом. Квалификация будет в пятницу, а затем гонки в субботу и воскресенье.
Мы будем выходить на трассу менее подготовленными перед квалификацией. Для фанатов это будет очень интересно, три дня классного экшена.
Иногда кажется, что мы зациклены на конкуренции друг с другом. Но мы зациклены на другом– на том, как сделать гонки более конкурентоспособными. Нам нужно создавать яркое шоу. Думаю, что спринты помогут в этом», — цитирует Будковски Racefans.
Формула-1 планирует провести три спринтерские гонки в сезоне-2021 — в Канаде, Италии и Бразилии.
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