Гендиректор «Альпин»: у нас в команде нет статуса первого пилота

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что в команде не будет разделения на первого и второго пилотов. Таким образом, испанец Фернандо Алонсо не получит какого-либо преимущества в борьбе с напарником Эстебаном Оконом. Испанский пилот возвращается в Формулу-1 после почти трехлетнего отсутствия.

«Статус номера один? У нас такого нет. И если честно, я не думаю, что такое разделение есть у многих команд. Но, как я уже сказал, у нас его точно нет. Пилоты должны быть максимально быстрыми, они будут конкурировать друг с другом. Это здоровая конкуренция, такой она и должна быть. Особых инструкций и статусов первого пилота нет», — цитирует Росси Crash.

Накануне «Альпин» (бывшая команда «Рено») представила болид на новый сезон. Алонсо пришлось пропустить презентацию, так как он восстанавливается после ДТП, в которое попал на велосипеде.