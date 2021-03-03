Гендиректор «Альпин»: у нас в команде нет статуса первого пилота

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что в команде не будет разделения на первого и второго пилотов. Таким образом, испанец Фернандо Алонсо не получит какого-либо преимущества в борьбе с напарником Эстебаном Оконом. Испанский пилот возвращается в Формулу-1 после почти трехлетнего отсутствия.
«Статус номера один? У нас такого нет. И если честно, я не думаю, что такое разделение есть у многих команд. Но, как я уже сказал, у нас его точно нет. Пилоты должны быть максимально быстрыми, они будут конкурировать друг с другом. Это здоровая конкуренция, такой она и должна быть. Особых инструкций и статусов первого пилота нет», — цитирует Росси Crash.
Накануне «Альпин» (бывшая команда «Рено») представила болид на новый сезон. Алонсо пришлось пропустить презентацию, так как он восстанавливается после ДТП, в которое попал на велосипеде.
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