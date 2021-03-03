Хэмилтон зимой проехал на симуляторе лишь 30 кругов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что во время межсезонья он преодолел лишь около 30 кругов на симуляторе. При этом британец пояснил, что ограничил работу на симуляторе, потому что «Пирелли» значительно изменила шины на следующий сезон, поэтому пока команда не может настроить симулятор.

«Я проехал около 30 кругов. Конечно, можно получить некоторое представление, исходя из моделей шин. Но пока мы не сядем за руль в Бахрейне, мы не поймём, правильное ли это представление или нет.

Только после этого мы сможем донести информацию о поведении шин до команды. И лишь затем эти данные будут внесены в симулятор. Пока что мы можем лишь примерно рассчитывать, как будут работать шины», — цитирует семикратного чемпиона мира Хэмилтона GrandPX.