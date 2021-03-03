Хэмилтон сообщил, что рекордный титул не будет влиять на решение о продолжении карьеры

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не планирует уходить из Формулы-1, если установит рекорд, завоевав восьмой чемпионский титул. В настоящее время Хэмилтон делит рекорд с легендарным Михаэлем Шумахером. Они выигрывали чемпионат мира по семь раз.

«Я принял очень важное решение в своей голове. Я не хочу, чтобы рекорд был решающим фактором.

Я пришёл в гонки, потому что люблю этот вид спорта. Я думаю, что любовь к гонкам должна быть в основе всего, что я делаю. Если бы мне не нравилось гоняться, я бы потерял свой путь.

Конечно, важнейшая цель — побеждать. Но я не думаю, что результаты будут решающим фактором решения о будущем. Главное, чтобы, когда я надевал шлем, у меня была по-прежнему улыбка. Чтобы, когда я уходил из гаража, мог сам ответить на вопрос, получаю ли по-прежнему от этого удовольствие.

Прошлый сезон был очень тяжёлым для всех, включая меня. Но, как мне кажется, всё равно были важные моменты, повлиявшие на меня. Посмотрим, как будет в этом сезоне. Сейчас я с нетерпением жду начала», — цитирует Хэмилтона RaceFans.