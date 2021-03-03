Окон впервые вывел новый болид «Альпин» на трассу

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин» опубликовала видео с обкатки нового болида, получившего индекс A521. Видео было размещено в социальных сетях команды. Первым за руль нового болида сел Эстебан Окон.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» команды «Альпин».

Напомним, сезон-2021 станет первым, в котором команда из Энстоуна получит название «Альпин», ранее она выступала под брендом «Рено». Минувший чемпионат стал для команды одним из лучших за последние годы. Пилоты «Рено» трижды взбирались на подиум. Тем не менее, вслед за ребрендингом произошла и смена руководства. Новым боссом команды вместо Сириля Абитебуля стал Давиде Бривио. Боевыми пилотами «Альпин» станут Эстебан Окон и Фернандо Алонсо. Место третьего пилота команды получил российский гонщик Даниил Квят.