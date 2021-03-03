В «Астон Мартин» намерены побороться за чемпионство в Формуле-1 через 3-5 лет

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал, что через несколько лет его команда намерена выйти на уровень, позволяющий бороться за звание чемпионов Формулы-1.



«Легче сказать, что мы будем бороться за титул, чем в реальности сделать это. Для этого должны произойти две вещи. Сначала нам нужно разработать хороший план, а затем исполнить его. Мы сейчас в процессе планирования. Ну, и воплощение тоже займёт время. Люди в Формуле-1 и другие команды говорили, что нужно 3-5 лет, чтобы сделать это. А мы от них не отличаемся.



В прошлом году мы запланировали новую базу с новой инфраструктурой, которая позволит нам расположиться под одной крышей и расти дальше. Воплощение этого плана только что началось. Ближе к концу 2022 года мы должны переехать на новую базу. Там у нас будет современнейшее оборудование, позволяющее проектировать и развивать машину, которая способна бороться за чемпионат мира. Но это будет через несколько лет. Если мне нужно посмотреть в будущее, то это период в три-пять лет», — приводит слова Зафнауэра The Race.

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