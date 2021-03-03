Феттель раскритиковал идею спринтерских гонок в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель раскритиковал идею спринтерских гонок в серии.



«Не понимаю, что стоит за этой идеей. Мне она не нравится. Зачем нам нужен предварительный финал, когда есть финал? Я не понимаю. Конечно, если субботние гонки будут организованы, то мне придётся принять в них участие, я же хочу выступать в воскресенье, но не вижу в этом никакого смысла. На мой взгляд, все эти попытки добавить ещё одну гонку, поменять длительность заезда на пару минут, добавить пару сегментов в квалификацию — попытки замаскировать проблему, а не решить её. Если мы обсуждаем такие варианты, то, похоже, проблема вовсе не в формате уик-энда. Возможно, есть более глубокая проблема», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.