Феттель раскритиковал идею спринтерских гонок в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель раскритиковал идею спринтерских гонок в серии.
«Не понимаю, что стоит за этой идеей. Мне она не нравится. Зачем нам нужен предварительный финал, когда есть финал? Я не понимаю. Конечно, если субботние гонки будут организованы, то мне придётся принять в них участие, я же хочу выступать в воскресенье, но не вижу в этом никакого смысла. На мой взгляд, все эти попытки добавить ещё одну гонку, поменять длительность заезда на пару минут, добавить пару сегментов в квалификацию — попытки замаскировать проблему, а не решить её. Если мы обсуждаем такие варианты, то, похоже, проблема вовсе не в формате уик-энда. Возможно, есть более глубокая проблема», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.
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