Обкатка болида «Альпин» началась позже запланированного из-за тумана

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал обкатку болида A521.



«Сегодня было действительно весело. Во-первых, было приятно вновь вернуться за руль на такой трассе, как Сильверстоун, потому что это всегда особенное событие. Было приятно пилотировать новый болид впервые, нам удалось пройти всю запланированную программу. Утром была небольшая задержка из-за тумана, но, как только он рассеялся, трасса высохла и это сделало заезд очень приятным. Я бы хотел проехать более 100 километров, но это максимум, тем не менее, я уезжаю отсюда с улыбкой на лице.



Мы хотим сохранить это настроение в Бахрейне на следующей неделе, когда условия будут более показательными, учитывая гоночные шины и жару. В общем, это был очень интересный день, мне не терпится побольше узнать об этой машине. Должен сказать, мне нравятся новые цвета. Это самая красивая машина на стартовой решётке», — приводит слова Окона пресс-служба команды.