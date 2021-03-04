Вольф — о спринтерских гонках: думаю, нам стоит провести такой эксперимент

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержал идею проведения спринтерских гонок на трёх этапах сезона-2021 Формулы-1.
«На мой взгляд, формат спринтерских гонок может быть интересным. Думаю, нам стоит провести такой эксперимент. Мы видели это на примере других гоночных серий — например, в DTM аудитория увеличилась практически вдвое после появления формата с двумя гонками. Из этой идеи можно извлечь выгоду, монетизировать её.
Думаю, если у нас есть возможность попробовать что-то новое, не вмешиваясь кардинально в процесс, пытаясь повысить зрелищность искусственным образом, нам стоит это сделать. Я не уверен, что нам понравится результат, потому что сейчас мы проводим настоящую квалификацию, а в спринтерской гонке можно повредить болид, но мы поддерживаем решение попробовать новый формат на трёх этапах сезона», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
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