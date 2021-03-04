«Порше» рассматривает возможность выступления в Формуле-1

Компания «Порше» и головной концерн Volkswagen Group могут создать команду в Формуле-1. Об этом рассказал вице-президент «Порше» Фритц Энзингер.
«Это было бы очень интересно, если, к примеру, Формула-1 перейдёт на синтетическое топливо. Как только будет решён этот вопрос, мы рассмотрим возможность выступления в Формуле-1.
«Порше» и «Фольксваген» следят за меняющимися правилами во всех гоночных сериях. Это касается и грядущих в 2025 году изменений в Формуле-1», — цитирует Энзингера BBC.
По данным источника, если «Фольксваген» решит выступать в Формуле-1, то концерн, скорее всего, создаст собственную команду под брендом «Порше» или «Ауди». В то же время представители «Фольксваген» провели предварительные переговоры с «Ред Булл», «Маклареном» и «Уильямсом».
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