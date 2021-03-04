Шумахер будет выступать в Формуле-1 на машине в цветах российского флага. Фотогалерея

«Хаас» представилил ливрею болида на новый сезон. Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания «Уралкалий». Новый болид называется VF-21. Машина американской команды в новом сезоне Формулы-1 будет окрашена в белый, синий и красный цвета.
В новом сезоне боевыми пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. В «Хаасе» они сменили Ромена Грожана и Кевина Магнуссена.
Владелец «Хааса» Джин Хаас прокомментировал тот факт, что в новом сезоне спонсором команды Формулы-1 будет российская компания «Уралкалий».
«Я очень рад приветствовать «Уралкалий» в Формуле-1 в качестве титульного партнёра команды «Хаас». Мы с нетерпением ждём возможности представлять их бренд в течение всего сезона. Это захватывающее время для команды — «Уралкалий» теперь с нами, а пилотами стали Никита Мазепин и Мик Шумахер. Надеюсь, что мы вернёмся к тому, чтобы набирать очки в гонках в нынешнем сезоне. Позади пара тяжёлых лет, но мы внимательно следили за картиной в целом, в частности, за 2022 годом и изменением регламента», — приводит слова бизнесмена пресс-служба команды.
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