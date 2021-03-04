Стал известен автор ливреи «Хааса» в цветах российского флага

Стало известно, что новую ливрею для американской команды Формулы-1 «Хаас» разработал дизайнер Брендон Сибер, который специализируется на работе с гоночными командами и пилотами. Именно Сибер воплотил в жизнь пожелания раскрасить болиды «Хааса» в цвета российского флага — в честь нового титульного спонсора команды компании «Уралкалий».



«Невероятно горд представить мою первую ливрею Формулы-1 — для команды «Хаас». Это было моей мечтой, и я думал, что она неосуществима. Надеюсь, вам понравилось», — написал Сибер в своём «твиттере».



Ранее Сибер уже сотрудничал с «Хаасом», но ещё не разрабатывал для них ливреи гоночных болидов. Также среди клиентов Сибера команда «Хайтек», за которую в сезоне-2020 Формулы-2 выступал Никита Мазепин.