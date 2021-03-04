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Бывший пилот Ф-1 пожелал удачи Шумахеру, пошутив над российской ливреей болида «Хааса»

Бывший пилот Ф-1 пожелал удачи Шумахеру, пошутив над российской ливреей болида «Хааса»
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде подшутил над Миком Шумахером, который проведёт дебютный сезон в «Королевских гонках» в команде «Хаас». Ранее пресс-служба «Хааса» показала ливрею на новый сезон. Она окрашена в цвета российского флага. Именно на этот факт обратил внимание ван дер Гарде, который написал имя Шумахера непонятными буквами (видимо, был намёк на кириллицу).

«Удачи в новом сезоне, ԠЇҪҚ SҪҤЏԠДҪҤЭ (В России машина управляет тобой)», — написал ван дер Гарде в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» бывшего пилота Формулы-1.

Напарником Шумахера в «Хаасе» будет россиянин Никита Мазепин, который также дебютирует в Формуле-1. Титульным спонсором команды выступит компания «Уралкалий».

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