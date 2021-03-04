Мик Шумахер оценил новую ливрею «Хааса» в цветах российского флага

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мнением о ливрее болида команды на новый сезон. В новом сезоне машина «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором американской команды станет «Уралкалий», а напарником Шумахера будет россиянин Никита Мазепин.

«Расцветка машины очень удачная, она получилась красивой. Кроме того, было приятно увидеть мой 47-й номер на болиде», — цитирует Шумахера Speedweek.

Новый болид называется VF-21. Впервые машину на трассу гонщики команды выведут 12 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.

Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.