Мик Шумахер оценил новую ливрею «Хааса» в цветах российского флага

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мнением о ливрее болида команды на новый сезон. В новом сезоне машина «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором американской команды станет «Уралкалий», а напарником Шумахера будет россиянин Никита Мазепин.
«Расцветка машины очень удачная, она получилась красивой. Кроме того, было приятно увидеть мой 47-й номер на болиде», — цитирует Шумахера Speedweek.
Новый болид называется VF-21. Впервые машину на трассу гонщики команды выведут 12 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.
Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.
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