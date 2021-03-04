Ветров — о ливрее «Хааса»: пусть все привыкают к русскому флагу!

Известный автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился мнением о ливрее нового болида «Хааса». Машина американской команды в новом сезоне будет окрашена в российские цвета.
«Политика уже достала, но раскраска мне даже нравится. Тем более Шумахер будет ехать под ней. Русский флаг угадывается, а то раньше не было понятно, чей пилот. Теперь же флаг все посмотрят, особенно американцы. Пусть привыкают. Думаю, всё это согласовано, по правилам. Флаг виден, особенно в американской команде. Это приятно.
Что касается ожиданий от Мазепина, то он достаточно амбициозный, зрелый и целеустремленный. Мазепин способен на многое. Судя по его интервью, движению и езде, думаю, Никита способен приезжать в передних рядах», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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