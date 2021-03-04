Никита Мазепин отреагировал на представление новой ливреи «Хааса»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал новую запись в «Инстаграме». Россиянин опубликовал фото болида команды на новый сезон и поставил эмодзи в виде смайла с сердцами вместо глаз. Таким образом Мазепин выразил восхищение новым болидом с ливреей в цветах российского флага.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Мазепина.

«Добро пожаловать, VF-21», — написал Никита в своём «инстаграме».

Титульным спонсором «Хааса» в новом сезоне будет компания «Уралкалий».

Новый болид называется VF-21. Впервые машину на трассу гонщики команды выведут 12 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.

Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.