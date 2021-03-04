Никита Мазепин ответил на претензии, что он попал в Формулу-1 из-за денег отца
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал переход в Формулу-1. Россиянин ответил на претензии, что он оказался в «Королевских гонках» исключительно из-за финансовой помощи со стороны отца, Дмитрия Мазепина. Он является владельцем «Уралкалия», это компания стала титульным спонсором «Хааса».
«Как воспринимаю такое отношение к себе? Я не первый пилот, которому предстоит столкнуться с этим. Но всё это меня совсем не беспокоит. Я горжусь своей семьёй, моим отцом. Я не рассматриваю всё это в каком-то негативном свете.
Кроме того, я рассматриваю выступление в Формуле-1 как вызов, возможность показать себя», — цитирует Мазепина BBC.
Сегодня, 4 марта, «Хаас» представил ливрею на новый сезон, она выполнена в цветах российского флага.
Мазепин впервые прокомментировал скандал со своим участием в интервью журналистам
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