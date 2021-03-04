Мазепин объяснил, почему не скажет, извинился ли перед девушкой из скандального видео

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин ещё раз прокомментировал скандал со своим участием и отметил, что не будет рассказывать, извинился ли он перед девушкой, оказавшейся в эпицентре скандала.
«Я несу ответственность за свои действия. Что касается видео в соцсетях, то могу сказать, что я сам его разместил. Извинился ли я перед девушкой? Считаю, что в этом случае очень важна её частная жизнь. Не думаю, что будет корректным вовлекать в обсуждения в медиа других людей. Поэтому я не собираюсь этого делать.
Я вёл себя не так, как должен был, находясь в Формулу-1. Переход в Ф-1 в роли пилота значит, что ты резко становишься примером для многих молодых людей, которые нацелены на попадание в тот же чемпионат. Так что при этом переходе нужен и определённый тип поведения. Я не сразу же перешёл к нему, потому что осознал всё слишком поздно.
Я бы хотел сказать большое спасибо команде, потому что они сильно поддерживали меня в процессе обучения на основе этого инцидента. Они были терпеливы, дали время и помогли мне сделать выводы из этой ситуации», — приводит слова Мазепина RaceFans.
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