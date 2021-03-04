Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ливрея «Хааса» была разработана до запрета ВАДА на использование российского флага

Ливрея «Хааса» была разработана до запрета ВАДА на использование российского флага
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг слухи, что новая ливрея болида была разработана с целью обойти запрет на использование российского флага Никитой Мазепиным.

«Мы не обходили никакие запреты. Эта ливрея была придумана ещё в прошлом году, до того, как ВАДА опубликовало все эти сообщения о российском флаге. Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но эти цвета можно использовать в ливрее. В конце концов спортсмены не могут использовать российский флаг, а не команды, а мы — американская команда.

Мы всегда советуемся с ФИА по поводу подобных вещей. Я не думаю, что речь идёт об одобрении, это правило ВАДА, а не ФИА», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.

При этом представитель ФИА сообщил, что команда уточняла возможность использования ливреи, а решение CAS не запрещает использовать цвета российского флага.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021