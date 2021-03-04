Ливрея «Хааса» была разработана до запрета ВАДА на использование российского флага

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг слухи, что новая ливрея болида была разработана с целью обойти запрет на использование российского флага Никитой Мазепиным.



«Мы не обходили никакие запреты. Эта ливрея была придумана ещё в прошлом году, до того, как ВАДА опубликовало все эти сообщения о российском флаге. Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но эти цвета можно использовать в ливрее. В конце концов спортсмены не могут использовать российский флаг, а не команды, а мы — американская команда.



Мы всегда советуемся с ФИА по поводу подобных вещей. Я не думаю, что речь идёт об одобрении, это правило ВАДА, а не ФИА», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.



При этом представитель ФИА сообщил, что команда уточняла возможность использования ливреи, а решение CAS не запрещает использовать цвета российского флага.