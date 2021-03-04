Виталий Петров — о новом болиде «Хааса»: нельзя российский флаг? Окей, мы ливрею замутим

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал новую ливрею «Хааса», выполненную в цветах российского флага.
«Нельзя российский флаг? Окей, мы ливрею замутим», — написал Виталий Петров в своём «твиттере».
Титульным спонсором «Хааса» в новом сезоне будет компания «Уралкалий». Новый болид называется VF-21. Впервые машину на трассу гонщики команды выведут 12 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.
В новом сезоне боевыми пилотами «Хааса» будут россиянин Никита Мазепин и немец Михаэль Шумахер.
Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.
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