Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Виталий Петров — о новом болиде «Хааса»: нельзя российский флаг? Окей, мы ливрею замутим

Виталий Петров — о новом болиде «Хааса»: нельзя российский флаг? Окей, мы ливрею замутим
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал новую ливрею «Хааса», выполненную в цветах российского флага.

«Нельзя российский флаг? Окей, мы ливрею замутим», — написал Виталий Петров в своём «твиттере».

Титульным спонсором «Хааса» в новом сезоне будет компания «Уралкалий». Новый болид называется VF-21. Впервые машину на трассу гонщики команды выведут 12 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.

В новом сезоне боевыми пилотами «Хааса» будут россиянин Никита Мазепин и немец Михаэль Шумахер.

Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021