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Первый этап Forza Motorsport 2021 стартует 15 марта

Первый этап Forza Motorsport 2021 стартует 15 марта
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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Организаторы чемпионата Forza Motorsport 2021 объявили о скором старте первого этапа турнира, на котором определится первый финалист сезона. Отборочные заезды этапа пройдут онлайн с 15 по 18 марта, финал этапа состоится 21 марта в 19:00 мск.

Гостями и участниками финала этапа станут:

Стример Olyashaa, которая будет вести отдельный стрим на Twitch-канале турнира;
Известный комик Ваня Усович;
Макар Юрченко – один из самых титулованных мотогонщиков страны, выступающий в Moto GP
Алекс Никулин – BMX райдер, атлет Black Monster
Юрий Верховников – стантрайдер команды LEGEND STUNT TEAM, атлет Black Monster.

Призовой фонд всего чемпионата составляет 1 миллион рублей.

Официальный автомобиль гонки – BMW M8 GTE. Соревноваться участники первого этапа чемпионата Forza Motorsport 2021 будут на итальянской трассе Mugello.

Участие в первом этапе Forza Motorsport 2021 – бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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