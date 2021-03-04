Первый этап Forza Motorsport 2021 стартует 15 марта

Организаторы чемпионата Forza Motorsport 2021 объявили о скором старте первого этапа турнира, на котором определится первый финалист сезона. Отборочные заезды этапа пройдут онлайн с 15 по 18 марта, финал этапа состоится 21 марта в 19:00 мск.



Гостями и участниками финала этапа станут:



Стример Olyashaa, которая будет вести отдельный стрим на Twitch-канале турнира;

Известный комик Ваня Усович;

Макар Юрченко – один из самых титулованных мотогонщиков страны, выступающий в Moto GP

Алекс Никулин – BMX райдер, атлет Black Monster

Юрий Верховников – стантрайдер команды LEGEND STUNT TEAM, атлет Black Monster.



Призовой фонд всего чемпионата составляет 1 миллион рублей.



Официальный автомобиль гонки – BMW M8 GTE. Соревноваться участники первого этапа чемпионата Forza Motorsport 2021 будут на итальянской трассе Mugello.



Участие в первом этапе Forza Motorsport 2021 – бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.