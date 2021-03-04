Мазепин и Шумахер поработают за рулём болида на предсезонных тестах каждый день
Пилоты «Хааса» Никита Мазепин и Мик Шумахер получат возможность ежедневно работать за рулём болида команды в ходе предсезонных тестов, сообщает пресс-служба американской команды.
Такое решение в «Хаасе» приняли в связи с сокращённой программой тестирования, которая в 2021 году рассчитана лишь на три дня. Отметим, что 12 марта, за несколько часов до начала тестов в Бахрейне, будет проведена и официальная презентация новой машины.
Впервые в «Хаасе» показали обновлённый болид сегодня, 4 марта. Его особенностью является кардинально обновлённая ливрея, получившая цвета российского флага. Напомним, что титульным спонсором команды в новом сезоне станет российская компания «Уралкалий», которой руководит Мазепин-старший.
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